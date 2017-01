DeStreekmarkt is deze zomer mogelijk ook in Park Lepelenburg te bezoeken

DeStreekmarkt bestaat sinds 2009 in Utrecht. De markt heeft al op verschillende plekken gestaan, zoals de Zijdebalenhal (inmiddels gesloopt), de Twijnstraat en het Stadhuisplein. De afgelopen jaren vond DeStreekmarkt plaats op Mariaplaats en Domplein.

“We zijn een evenement en de regel in Utrecht is dat je dan niet permanent op één plek kan staan. Je mag maximaal vijf keer per jaar een evenement op dezelfde plek organiseren”, vertelt De Boer. Hij geeft aan dat ze DeStreekmarkt het liefst iedere eerste zondag van de maand willen organiseren. “Dan lukt alleen als we op verschillende plekken kunnen staan.”

Dit jaar willen de organisatoren graag Park Lepelenburg aan hun lijstje toevoegen. “Het is een lang gekoesterde wens van ons om in een park te staan. Dat heeft een hele andere sfeer dan een plein. We hebben ook wel eens in het Wilhelminapark gestaan, maar het lukte ons niet om daar weer vergunningen voor te krijgen”, vertelt De Boer. “Lepelenburg leek ons heel leuk; we hebben gemerkt dat andere evenementen het er ook goed doen.”

Groei

Bij DeStreekmarkt kun je terecht voor bijzondere producten uit de stad en streek. De markt wordt naast Utrecht ook in Amsterdam georganiseerd. In Utrecht trekt de markt ieder jaar meer bezoekers. “We hebben inmiddels een vaste waarde in Utrecht”, stelt De Boer.

Ook trekt de markt steeds meer aanbieders van streekproducten aan. De Boer: “Er is een aantal vaste mensen die altijd een kraampje kopen, maar er zijn ook vaak nieuwe aanbieders. Dat vinden we leuk: we houden van een beetje variëteit, maar tegelijkertijd is het ook fijn wat vertrouwds te zien.”

Utrecht wordt volgens De Boer als een hele aantrekkelijke plek gezien. “We krijgen steeds meer aanvragen en daar kunnen we voorlopig nog wel aan voldoen, maar op een gegeven moment hebben we onze maximale capaciteit wel bereikt.”