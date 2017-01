Muntgebouw wordt deels Virtual Reality escape room

De nieuwe vleugel gaat de Muntstraat heten en is afgelopen weekend geopend. De uitbreiding is volgens een geheel nieuw ‘street food-concept’ vormgegeven en beschikt over vijf ruimtes. De escape room gaat in maart open.

Escape Room Time is de naam van de nieuwe attractie in Utrecht. Alles draait in het spel om tijd. Je kan het stopzetten, er doorheen reizen of uit ontsnappen. Door Virtual Reality techniek belooft de escape room special effects te bieden ‘waar je van gaat dromen’.