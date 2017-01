Utrecht krijgt jongereneditie TEDx

De sprekers zijn: oud-wereldkampioen karate Robin van Soolingen, oud-Nederlands kampioen goochelen Rube van Tienen, Karim Shalhoub, Toufic alRjoula, Justine van de Beek en Anne Ardon, Linda Jonk en Alexander Wijninga, Caesar Bast, Hugo Ward en Lammert Kamphuis.

TEDxYouth@Utrecht richt zich op middelbare scholieren, studenten en young professionals. Binnen zowel de line-up als de organisatie van het event bundelen ervaren professionals de krachten met jonge debutanten die voor, op of achter het podium meewerken om van deze eerste editie van TEDxYouth@Utrecht een succes te maken.

In totaal is er plek voor 450 bezoekers bij TEDxUtrecht, waarbij gefocust wordt op 16- tot 26-jarigen. De talks zijn, op twee na, in het Nederlands. Karim Shalhoub en Tey el-Rjula spreken in het Engels. Er zijn nog tickets verkrijgbaar via de website.