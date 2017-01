VVD wil geen regelgeving rond lichtreclame

Afgelopen week zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer over lichtreclames naar aanleiding van berichtgeving van DUIC. De SP wil dat er regels komen voor dit soort reclame-uitingen. Ook wethouder Jansen in Utrecht wil regelgeving en bekijkt momenteel wat de mogelijkheden zijn.

De VVD reageert hier op door schriftelijke vragen in te dienen aan het Utrechts college. De partij laat weten vertrouwen te hebben in de ondernemers en dat regelgeving een laatste redmiddel moet zijn. Ook is de fractie benieuwd naar het aantal klachten dat over lichtreclame is binnengekomen.

Daarnaast is de fractie verbaasd over de gang van zaken rond de Kamervragen die zijn gesteld. Jansen heeft partijgenoot Smaling de vragen laten indienen. De VVD wil weten waarom er voor deze weg is gekozen en of de wethouder dit vaker doet.