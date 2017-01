RTL nomineert ‘Bij Moov’ tot beste eetcafé van Nederland

Drie en een halfjaar geleden begon Ronnie het eetcafé samen met zijn broer Michel. “Dit was voorheen een ouderwetse kroeg van onze oom”, vertelt Ronnie. “Het was een echte bruine, Utrechtse en ‘asociale’ kroeg. Op het einde ging het helemaal mis. Mijn oom raakte zijn vergunning kwijt aan de gemeente en mocht vijf jaar lang niets doen. Na twee jaar lang procederen moest hij van de tent af, want de huur ging wel gewoon door.”

Deze kans wilden de twee broers niet laten lopen. “We hebben altijd iets voor onszelf gewild en het maakte ons eigenlijk niet zo gek veel uit waarin”, vertelt Ronnie. De broers maakten een sprong in het diepe; ze zeiden allebei hun baan op en begonnen met verbouwen. “We hebben alles veranderd. De pooltafel en de gokkasten zijn eruit gegaan en we hebben een nette bar erin gezet. Alleen de lampen en de glas in lood-ramen zijn hetzelfde. Dit hebben we puur en alleen gedaan omdat we wilden breken met het verleden. We wilden niets te maken hebben met het oude imago.”

Ode aan de ouders

Ook de naam van de zaak hebben ze veranderd. ‘Bij Moov’ is het geworden, wat staat voor ‘Bij Mijn Ouders Op Visite’. “We willen hier een lekker huiskamergevoel uitstralen”, legt Ronnie uit. “Mijn ouders hebben hier elkaar ook leren kennen een jaar of veertig geleden, toen het nog de zaak van mijn oom was. Ze zijn erg betrokken bij de zaak. Ze helpen met van alles. Mijn moeder komt hier altijd schoonmaken, ondanks dat ik haar vertel dat het niet hoeft, en mijn vader komt vaak klussen. Dit is een kleine ode aan ze.” Op verschillende manieren kun je in het café stukjes van de familie terugzien. Zo hangen er overal familiefoto’s en hebben de gerechten op het menu namen van familieleden.

Beide broers hadden geen ervaring in de horeca. Mening avondje dat het wat rustiger was in de zaak, zakte de moed ze in de schoenen. “We zijn iets begonnen wat helemaal nieuw is en nog niet bestond, dus we hebben geen klandizie overgenomen. We hebben echt helemaal vanaf nul weer de tent opnieuw moeten opbouwen”, vertelt Ronnie. “Deze nominatie is dus wel echt een erkenning dat we het goed doen en daar zijn we heel blij mee.”

Strijd door vlogs

Bij het programma wordt elke aflevering een branchewinnaar bepaald. Bij de eerste aflevering strijden twaalf ondernemers, uit elke provincie één, om de titel van het beste eetcafé van Nederland. Dit moeten ze doen door vlogs te maken. Naar aanleiding van de twaalf filmpjes die dit oplevert, kunnen kijkers hun favoriet kiezen.

De broers hebben de vlogs al gemaakt. “Het was heel raar om te doen”, vertelt Ronnie lachend. “Ik heb nog nooit zo met m’n kop op de camera gestaan. Gelukkig ging het vrij soepel; een vriendin van is nogal een fanatieke vlogger dus die had een vlogcamera en kon ons ook vertellen wat we moesten doen. Die heeft ons heel erg geholpen.”

Op één zondag hebben ze daardoor alles kunnen filmen. “We hebben veel verschillende dingen gefilmd. Zo is er gefilmd hoe ik in de keuken stond en bezig was met het bereiden van een lunch en hoe ik achter de bar vertelde over het verhaal achter ‘Bij Moov’. Het is echt een sfeerimpressie geworden”. Het eindresultaat is aankomende zaterdag om half vijf te zien op RTL 4.