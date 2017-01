Park Oosterspoorbaan feestelijke geopend

De Oosterspoorbaan was oorspronkelijk een spoorbaan aangelegd in 1874 tussen Utrecht en Hilversum en een van de oudste sporen van Nederland. Sinds eind 2012 is het niet meer in gebruik. Het deel ten zuiden van het Spoorwegmuseum verloor haar functie en vroeg om een nieuwe ontwikkeling.

Dit gedeelte is een gebied van 900 meter lang en heeft een oppervlakte van 22.000 m2. De Oosterspoorbaan loopt van de Zonstraat en Abstederdijk tot aan de Koningsweg en zit ingeklemd tussen Oudwijk, Sterrenwijk, Abstede en de Ina Boudier Bakkerlaan.

In januari 2015 heeft de gemeente het zuidelijk deel van de Oosterspoorbaan gekocht van ProRail. Het gebied is de afgelopen twee jaar getransformeerd tot een park met een wandel- en fietsroute.

De ruimte in het park langs het pad is vrij voor invulling van omwonenden. Verschillende bewoners zijn al druk bezig met de eerste initiatieven in het park. Ze werken in werkgroepen aan onder meer een natuurspeeltuin, een ecologisch natuurlint, sportactiviteiten, stadslandbouw en een terugkerende markt met lokale producten.