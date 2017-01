Op stap met de kids: Glow in the Park en Sterrenwachter Muk

Glow in the Park

Op zaterdagmiddag (en avond) kun je tijdens Glow in the Park een mooi parcours van 2,5 km wandelen in het Gagelbos. Ben je met kleine kinderen, dan is er een kinderroute van 1 km. Je loopt langs verrassende lichtkunst, muziek en theateracts. Trek genoeg warme kleding aan en bereid je voor op een magisch avontuur in het winters witte Gagelbos mét black light.

Wanneer: zaterdag 21 januari

Waar: Gagelbos, Utrecht

Meer info: website IJsclub Siberia

Sterrenwachter (2+)

Vandaag is een bijzondere dag voor sterrenwachter Muk, want hij is jarig. Zijn vader heeft een mooi ingepakte doos met daarin een grijze steen. Deze steen zal Muk’s eigen ster moeten worden, die morgen aan de hemel zal fonkelen. Maar hoe wordt een steen, een ster? In een yurt-tent speelt TG Winterberg dit hartverwarmende en grappige verhaal. Een intieme plek waar je vlak bij de speler en poppen zit, om zo met Muk op avontuur te gaan en samen languit op je rug naar de sterrenhemel te kijken.

Wanneer: zondag 22 januari

Waar: Podium Hoge Woerd, de Meern/Utrecht

Meer info: website Podium Hoge Woerd

SOL peuter/kleuterfestival

Het SOL peuter/kleuterfestival bij het Wilde Westen heeft een heel leuk en afwisselend programma voor de zondagochtend opgesteld. Er is meespeeltheater, een minbakkerij, muziek en zelfs een gymzaal waar de kinderen onder professionele begeleiding lekker kunnen rennen en bewegen: de Aapjeskooi!

Wanneer: zondag 22 januari

Waar: Wilde Westen Utrecht

Meer info: website Wilde Westen

Klimaatweek – Utrecht Natuurlijk

Zondag start de Klimaatweek van Utrecht Natuurlijk. Ga naar de verschillende activiteiten en doe nieuwe energie op. En lever met elkaar een bijdrage aan een gezond klimaat! Op 22 januari is er bijvoorbeeld een Junior Klimaattocht (7+) bij de Griftsteede in Utrecht en bij Stadstuin Klopvaart kunnen kinderen naar de workshop Van afval tot portemonnee (4+).

Wanneer: zondag 22 t/m 29 januari

Waar: diverse locaties van Utrecht Natuurlijk

Meer info: website Utrecht Natuurlijk

Ook leuk

Zondagmiddag kunnen de kids na een fijne wandeling in het Zeisterse bos zelf popcorn bakken op een vuurtje bij de Boswerf in Zeist. Of kiezen ze liever voor het bakken van koekjes? Dat kan bij Loft88!

En natuurlijk kunnen de kinderen ook deze zondag lekker spelen bij Kids in Court in de Rechtbank in Utrecht, zodat jij fijn een drankje kunt drinken!