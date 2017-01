'Asbest vrijgekomen bij brand tennisclub Rijnsweerd'

De asbest wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Over tien dagen hoopt de club weer alle banen geopend te hebben. Bij de Veiligheidsdienst Regio Utrecht (VRU) was de aanwezigheid van asbest niet bekend.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de elektra die richting de tennisbanen loopt en niet in een elektriciteitshuisje, zoals eerder werd gemeld.

Door de brand is één van de opblaasbare tennishallen ingezakt. Dit kan binnen een paar dagen gerepareerd worden, zo laat Sterk weten. "De financiële schade is nog niet bekend. De verzekering komt vandaag langs en dan weten we meer."