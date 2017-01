'Vertraging Zandpad is streep door de rekening'

De gemeente mag door middel van een Bibob-onderzoek de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen. De negatieve uitslag die dit onderzoek tot gevolg had, was reden voor de gemeente om de contracten met BeJa voor de bouw en verhuur van 162 werkruimten voor raamprostitutie te ontbinden. De gemeente wil dat raamprostitutie schoon en veilig is.

Streep door rekening

De VVD vindt het vervelend voor de vrouwen dat de opening opnieuw is uitgesteld. Raadslid Queeny Rajkowsi: "Het nieuws van vandaag is een flinke streep door de rekening. Wat de VVD betreft wordt er zo snel mogelijk een nieuwe ontwikkelaar gezocht die het Nieuwe Zandpad gaat exploiteren en voldoet aan de eisen voor schoon, veilig en transparant."

Teleurstellend

Ook D66 vindt het vervelend dat de prostituees nu nóg langer moeten wachten. "Dit is heel, heel teleurstellend nieuws voor alle betrokkenen. Vooral voor de sekswerkers die al tijden wachten tot ze weer aan de slag kunnen", aldus raadslid Selma Bas. "Het betekent nog meer vertraging in een al heel lang lopende zaak, maar de veiligheid van de sekswerkers staat voor D66 voorop." Ook wil de partij zo snel mogelijk duidelijkheid van het college over de nieuwe planning.

Vraagtekens voor toekomst

Het CDA vindt de vertraging niet zozeer vervelend voor de prostituees, maar voor de samenleving, omdat de kosten van dit project nu nog verder zullen oplopen. Ook vraagt de partij zich af of 'schone' raamprostitutie überhaupt mogelijk is. Raadslid Marloes Metaal: "Het CDA heeft altijd al vraagtekens gehad bij de mate van betrokkenheid van de gemeente bij de ontwikkeling van raamprostitutie in Utrecht. We waarderen het dat de gemeente nu wel duidelijke normen hanteert, maar we hebben vraagtekens bij de toekomstbestendigheid van dit project."