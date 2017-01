Utrecht experimenteert met nieuw verkeerslichtsysteem op De Uithof

Onder het motto ‘alle ongelukken kun je voorkomen’ is het systeem bedacht. Als proef is er een slim systeem bedacht dat automobilisten met een lichtsignaal waarschuwt als er fietsers over het fietspad aan de Uppsalalaan aankomen.

Het signaal wordt aangestuurd door infraroodcamera’s die de fietsers zien aankomen. Met een zonnepaneel werkt het signaal overdag zelfs helemaal energieneutraal. Het kruispunt wordt ook nog eens extra verlicht door een ledlamp, aangesloten op de openbare verlichting.

Het idee is niet nieuw. Nieuw zijn wel de verschillende technieken en samenwerking van verschillende partijen. Danone Nutricia Research en de gemeente investeerden beide in de installatie. Samen met de gemeente onderzocht het bedrijf hoe zijn medewerkers het fietsen rondom het bedrijf ervaren. Op basis van de ervaringen van de medewerkers is het nieuwe systeem bedacht. De medewerkers gaan het systeem ook evalueren.