Watertoren Utrecht Overvecht te koop

Dat heeft de fractie laten weten door middel van schriftelijke vragen. Het CDA ziet het liefst dat horecagelegenheden zich in de watertoren vestigen. Fractievoorzitter Sander van Waveren: "Het is zonde dat zo’n mooi rijksmonument al een lange tijd leeg staat. Horeca kan een verbindende functie hebben voor de wijk. Overvecht mist zulke plekken. De herontwikkeling biedt daarom kansen voor de wijk."

In Utrecht is de watertoren in Rotsoord ook al herbestemd met horeca. Met succes: de twee restaurants in de toren lopen goed.

Geen woonfunctie

Het college heeft aan de partij laten weten voornemens te zijn de watertoren een maatschappelijke functie te geven, in plaats van een woonfunctie. "De gemeente heeft een stevige vinger in de pap", vertelt Van Waveren. "Ook heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om een financiële bijdrage te leveren als er een echt goed plan is."