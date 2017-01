Straatnieuwsverkoper Henk (72) gaat met pensioen

Omdat het vandaag (donderdag) zijn laatste dag was heeft hij een speciale actie op touw gezet. Iedereen die één van zijn kranten koopt, krijgt een pak koffie.

In de krant zelf staan één, twee, drie, vier of vijf kruisjes. Hoe meer kruisjes, hoe groter de prijs. Als je een krant ‘trekt’ met één kruisje, krijg je bijvoorbeeld soesjes. De geluksvogel die een krant met vijf kruisjes koopt, krijgt een grote slagroomtaart. “Dit is mijn vorm van koffie met gebak”, grapt Van den Hazel.

In totaal is Van den Hazel al zo’n zeventien jaar straatnieuwsverkoper. Voordat de Plus aan de Voorstraat zijn vaste plekje werd, heeft hij een aantal jaar bij de Boni aan de Amsterdamsestraatweg gestaan en daarvoor een korte tijd bij een supermarkt in Hilversum.

“Ik heb hele mooie tijden meegemaakt, maar ik heb ook tijden meegemaakt dat het een stuk minder goed ging met Straatnieuws”, vertelt hij.

“Ik ben zelf lid van de Nieuwekerk in Utrecht. Op een gegeven moment hoorde ik dat het zo slecht ging dat er geen geld meer was om nieuwe kranten te drukken. Dit was een aantal jaar geleden. Toen heb ik op zondag na de kerstdienst één van de mensen die ik daar heel goed ken, en mij ook wel eens met problemen heeft geholpen, apart genomen en gevraagd of ze ons konden helpen. Deze man heeft vervolgens uit zijn eigen zak geld ingebracht om Straatnieuws te helpen”, vertelt hij zichtbaar emotioneel.

Van den Hazel heeft wel vaker een rol gespeeld in het overleven van Straatnieuws, vertelt hij vol trots. “Toen het nog écht goed ging met Straatnieuws, was ik ongeveer drie á vier dagen in de week bezig met het verkopen van krantjes. De rest van de dagen ging ik op mijn eigen houtje langs allerlei bedrijven om te vragen of ze ons wilde steunen.”

Gedichten

Van den Hazel heeft vaak gedichten geschreven voor de krant. Vooral kindergedichten. “Hier heeft de Hogeschool Utrecht ooit een boekje van gemaakt. Daar heb ik er maar liefst 175 van verkocht”, vertelt hij enthousiast. Ook de grote groepen studenten die langs de Plus komen en kratten vol bier halen, zijn een inspiratie voor hem geweest. Hij draagt een van deze gedichtjes voor:

“D’r was eens een man, die kon er wat van

Hij nam een borrel van Florijn, om de hele dag vrolijk te zijn

Daarna nam hij nog een wijntje, dat was puur voor een geintje

Aan het eind nam hij ook nog een biertje, dat was een pleziertje

En na al deze dranken, stond hij niet meer op de planken

Heel veel later, had hij een geweldige kater”

De toekomst

De laatste tijd ging de verkoop van zijn kranten wat minder. Ook ging zijn gezondheid een stuk achteruit. “Ik heb mooie jaren achter de rug, ik vind het goed zo. Ik wil gaan genieten van mijn leven, nu het nog kan. Over een aantal jaar zal het niet zo makkelijk meer voor me zijn om bijvoorbeeld een trip te maken. Ook heb ik nog wat achterstallige pensioen binnengekregen, dus dat is een financiële meevaller.”

Hij gaat nu vooral met oude kerkvrienden- “De oudjes”, zoals hij het noemt- leuke dingen doen. Zo gaan ze volgende week donderdag, wanneer hij 73 jaar wordt, met z’n allen wat eten. Ook gaat hij de komende tijd veel bij kennissen langs.