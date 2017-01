Weer vertraging Zandpad: gemeente vertrouwt investeerder niet

De uitkomst geeft aan dat er een ernstige mate van gevaar bestaat dat met het vastgoed aan het Nieuwe Zandpad strafbare feiten worden gepleegd. De gemeente ontbindt daarom de contracten met BeJa voor de bouw en verhuur van 162 werkruimten voor raamprostitutie.

Burgemeester Jan van Zanen spreekt van een grote teleurstelling: “Gezien de uitkomst van het Bibob-onderzoek is ontbinding van het contract onvermijdelijk. De uitkomst is een domper voor de sekswerkers en exploitanten die in Utrecht aan het werk willen. Een tegenslag in een fase waarin we dachten binnen een paar maanden de eerste ramen te kunnen openen. We hebben in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet op weg naar een Nieuw Zandpad. We zijn vastbesloten daarmee door te gaan.”

De wet Bibob is een middel voor overheidsinstanties om de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies te toetsen bij het landelijk bureau BIBOB.

Het Nieuwe Zandpad moet een prettige werkplek zijn voor sekswerkers waar zij zelfstandig hun werk kunnen doen en waar overlast voor de omgeving wordt beperkt, zo stelt de gemeente en daar worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Burgemeester Jan van Zanen geeft vanmiddag toelichting op het besluit.