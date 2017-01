Grote drukte bij gesprek over omstreden herinrichting Burg. Reigerstraat

Het bleek niet genoeg. Ruim tweehonderd man kwamen af op de bijeenkomst. "Voor ondernemers is het ook belangrijk dat het een prettige straat blijft."

Tientallen betrokkenen waren genoodzaakt staand te luisteren naar het verhaal van wethouder Lot van Hooijdonk, over waaróm deze herinrichting volgens haar zo hard nodig is. "Utrecht is spectaculair aan het groeien. In een jaar of veertig verdubbelt het aantal bewoners in de stad", vertelt ze.

"Daarnaast komen er ook heel veel banen bij. Eén van de plekken waar die banen onder andere ‘landen’, is op de Uithof. De komende twintig jaar komen daar zo’n 18.000 gebruikers- waaronder studenten en docenten- bij. Zoals veel mensen weten, zijn de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat de belangrijkste fietsroutes naar de Uithof. Het zal dus alleen maar drukker worden in deze straten."

Onderzoek

Om deze drukte aan te kunnen, moet er volgens Van Hooijdonk wat veranderden. Anders wordt de situatie over een aantal jaar onhoudbaar. Ze betoogt dat het eigenlijk nu al te druk is in de straat. Om haar standpunt kracht bij te zetten, vertelt ze over de uitkomst van een recentelijk onderzoek naar de twee straten.

"Hieruit bleek dat als fietsers daadwerkelijk voor een rood licht zouden stoppen, het dan niet meer doorstroomt. Dan krijg je fietsfiles. Denk maar aan de foto die een tijdje geleden viral ging, van de enorme fietsfile in de straat", vertelt ze. Hiermee doelt ze op de foto van DUIC-fotograaf Robert Oosterbroek. Van Hooijdonk ziet graag meer ruimte voor fietsers in de straat en wil een prettiger verblijf voor bezoekers verzorgen.

Omwonenden

De gemeente heeft nog geen plannen klaar liggen. De gemeente wil eerst de wensen en ervaringen van betrokkenen horen, zodat hierna besloten kan worden hoe en óf de herinrichting überhaupt zal plaatsvinden. Na het verhaal van wethouder Van Hooijdonk is er op de bijeenkomst ruimte voor tafelgesprekken met bewoners.

Veel omwonenden vinden de verkeerssituatie in de straat gevaarlijk. De term ‘fietsterreur’ komt regelmatig voorbij. "Ik maak als fietser vaak gebruik van de Burgemeester Reigerstraat en ik merk dat het een stuk drukker wordt. Als we het fietspad op een of andere manier al zouden kunnen verbreden, is dat een hele goede verandering", vertelt omwonende Peter.

Omwonende Nine: "Voor fietsers is het soms linke soep in straat. Met name in de Burgemeester Reigerstraat is het spannend. Het is veel te druk en daarom kan het erg krap zijn. Dat is soms best wel eng."

Ondernemers

Ondernemers in de straat zien de herinrichting juist helemaal niet zitten. Ze zijn bang dat er hierdoor geen ruimte meer zal zijn voor auto’s en dat ze daardoor klandizie kwijtraken. Erik Derksen, eigenaar van Buurten, sprak hierover eerder tegen DUIC: "Hier een fietsstraat van maken, betekent de doodsteek voor de ondernemers. Dit is één van de leukste winkelstraten in Utrecht. Mensen komen vanuit De Bilt, Bunnik en Nieuwegein hierheen om inkopen te doen. Dit komt doordat het goed te bereiken is met de auto", vertelt hij.

Van Hooijdonk begrijpt deze angsten niet. "Er ligt nog geen plan, dus ik denk dat het op zijn minst wat voorbarig is zo te denken. Verder wegen we de verschillende belangen af. We houden rekening met het verkeer, maar ook met economie en de kwaliteit van ruimte. De kunst is om al die verschillende belangen te balanceren. Maar het is natuurlijk nogal evident dat we rekening houden met de belangen van de ondernemers. Deze straten kunnen niet zonder ondernemers."

Geen herinrichting

Er liggen nog geen plannen klaar en de vraag is of er een kans is dat de herinrichting helemaal niet doorgaat. "Niets doen is voor mij geen optie", vertelt Van Hooijdonk.

"Mensen moeten zich voorstellen dat het alleen maar drukker wordt. Het blijft niet zo. In de komende vijftien tot twintig jaar neemt het aantal fietsers met meer dan de helft toe. Als we nu beginnen met ons hierop voor te bereiden, zijn we nog op tijd. Voor ondernemers is het ook belangrijk dat het een prettige straat blijft."

Verder denkt ze dat een groeiende stad en een groeiend aantal bewoners ook zal zorgen voor meer klanten voor winkeliers.