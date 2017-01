3FM live vanuit TivoliVredenburg

De uitzendingen, die ‘3FM On Stage’ gaan heten, worden verzorgd door Giel Beelen. De eerste editie van aanstaande vrijdag vindt plaats in de centrale hal op de Rabo Open Stage. Die uitzending is dus ook voor publiek toegankelijk. Er zijn onder andere ook liveoptredens van Naaz en Donnie, die ondertussen live worden uitgezonden.

On Stage is een radio-programma dat langsgaat bij concerten, feesten en festivals en vindt daardoor altijd plaats op een andere locatie. Zowel jonge artiesten als grote sterren komen langs in de show.

On Stage is elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 19:00 en 22:00 te beluisteren op 3FM.