Utrechts Zwerkbal-team: Gele mensen als gouden snaai en stokken als bezemsteel

Van Klaveren deed drie jaar geleden mee met één van de eerste Quidditch-trainingen in Nederland. “Ik was niet echt op zoek naar een nieuwe sport, maar toen ik hierover hoorde, wilde ik het graag eens proberen. Het leek me wel grappig”, vertelt hij. Echt grappig bleek het niet. Integendeel: het bleek een bloedserieuze sport te zijn. “Uiteindelijk heb ik drie uur lang getraind en was ik doodop. De sport was veel intensiever en complexer dan ik in eerste instantie dacht. Maar dat maakte het juist zo leuk.”

Uiteindelijk heeft hij bij verschillende teams gespeeld; eerst in Utrecht en toen deze werd opgezegd in Wageningen. “In de zomer van 2015 besloot ik dat Utrecht weer een Quidditch-team nodig had. Toen heb ik een team opgezet, bestaande uit wat mensen van het oude team en wat nieuwe mensen”, vertelt Van Klaveren. Het team traint op zondagmiddag in Park Transwijk.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaat het team niet enkel uit echte Harry Potter-fans. “Zelf ben ik ook geen ‘hardcore fan’. Ik heb wel de films gezien en de boeken gelezen, maar houd niet alles heel erg bij. Toen ik begon met Quidditch, was ik vooral heel erg nieuwsgierig naar hoe het spel in elkaar zat. Zo zijn er wel meerdere mensen met dezelfde motieven in het team.”

Het spel

“Je moet Quidditch zien als een combinatie van trefbal, rugby en handbal”, legt Van Klaveren uit. “Er zijn twee teams op het veld aanwezig, elk bestaande uit zeven mensen. In totaal zijn er vier functies die ze kunnen vervullen.”

Allereerst zijn er de chasers, die de bal door een van de drie ovale ringen- die aan allebei de kanten van het veld staan- moeten gooien. Ieder team heeft een keeper die dit probeert tegen te houden. Ook zijn er beaters, die de chasers proberen af te gooien met een bal. Tot slot is er een seeker, die achter de zogenoemde snitchrunner aan moet gaan.

De snitchrunner moet dienen als de gouden snaai, bekend van de films en boeken, waar dit een vliegend gouden balletje is. “In de sport is dit vertaald in een persoon in het geel, die achterin zijn broek een gele sok heeft met daarin een gele tennisbal. Deze persoon is neutraal en hoort dus bij geen van beide teams. De seeker moet proberen de tennisbal van de snitchrunner te pakken”, licht Van Klaveren toe.

Bovenop dit alles, hebben de spelers ook nog een belemmering tussen de benen: een stok die staat voor de vliegende bezemsteel waar de spelers uit de boeken en films op zitten. “Deze stok noem ik altijd ‘de handicap van de sport’. Dat heb je bij veel sporten. Zo mag je bij basketbal geen fysiek contact hebben met andere spelers.”