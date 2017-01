Vaccinatiegraad in Utrecht neemt af

Dat laat wethouder Victor Everhardt weten. De vaccinatiegraad in Utrecht is nog wel dusdanig hoog dat het geen gevaar oplevert voor de Volksgezondheid. Een toenemende kritische houding van ouders tegenover het vaccineren van hun kinderen tegen besmettelijke kinderziekten, is de oorzaak van de daling. “Vanuit het belang van de publieke gezondheid is het nodig dat de vaccinatiegraad op het gewenste niveau blijft”, zegt de wethouder. “Hierdoor blijven ook ongevaccineerde kinderen profiteren van de groepsbescherming.”

In het overzicht van de gemeente vallen de Binnenstad en Overvecht op doordat in deze wijken de vaccinatiegraad zich op één (Overvecht) of twee (Binnenstad) onderdelen onder het gewenste niveau van 90 procent bevindt. “In beide wijken wonen ouders die in meer of mindere mate aarzelend of kritisch staan tegenover het vaccineren van hun kinderen”, zegt Everhardt. “Daarbij komt dat in de Binnenstad er relatief weinig kinderen wonen. Wanneer enkele ouders dan besluiten hun kinderen niet te vaccineren heeft dat direct invloed op het percentage gevaccineerden in de wijk.”

De wethouder laat tot slot weten samen met de Jeugdgezondheidszorg gesprekken aan te willen gaan met ouders die sceptisch staan tegenover vaccineren.