Posters tegen vernieuwing Burgemeester Reigerstraat

De boodschap op de posters is duidelijk: “Hooijdonk hou eens op!! STOP NU hervorming Burgemeester Reigerstraat”. De boodschap komt van ondernemers in de straat. Er wordt gevreesd dat de straat autoluw wordt, wat volgens de poster het einde betekent van winkeliers.

“Het plan viel koud op ons dak”, vertelt Willem Langerak van Langerak IJzerwaren. “Vandaar die posters. Wij als winkeliers hebben eigenlijk helemaal geen uitnodiging gekregen voor de bijeenkomst. Het is dat ik om de hoek woon en als bewoner werd uitgenodigd, maar anders waren er helemaal geen ondernemers bij het overleg geweest.”

Doodsteek

De ondernemers in de straat vinden de huidige opzet van de straat wel prima. “Het mag wel wat netter worden gemaakt, maar voor de rest is er niks mis mee.” Langerak vreest dat de bereikbaarheid van de straat minder goed wordt. “Wat ik nu begrijp is dat ze de bus uit de straat willen halen en bredere stoepen willen maken om zo de fiets meer ruimte te geven. Maar dat is niet nodig. Het is ‘s ochtends even druk, maar de rest van de dag is het rustig hier. En juist voor de, met alle respect, oudjes die met de bus komen om hier spullen te kopen wordt het moeilijker om hier te komen.”

De zorgen van Langerak worden gedeeld door Erik Derksen, eigenaar van café Buurten. “Hier een fietsstraat van maken, betekent de doodsteek voor de ondernemers. Dit is één van de leukste winkelstraten in Utrecht. Mensen komen vanuit De Bilt, Bunnik en Nieuwegein hierheen om inkopen te doen. Dit komt doordat het goed te bereiken is met de auto. Hier de auto weghalen zou hetzelfde zijn als de auto weghalen op de PC Hooftstraat in Amsterdam, dat zou zelfs voor die straat de nek om doen. Niemand heeft last van de huidige inrichting. We snappen niet waarom het anders moet, we vrezen dan ook dat de plannen al zijn bekokstoofd. Van Hooijdonk (wethouder verkeer) drukt wel vaker haar zin door.”

1996

Op de poster wordt ook verwezen naar een eerdere herinrichting van de straat in 1996. Destijds was de Reigerstraat de eerste fietsstraat van Nederland. De test verliep toen echter niet zoals gewenst, waardoor de aanpassingen weer ongedaan werden gemaakt.

Langerak herinnert zich dat nog. “In 1997 ben ik hier gekomen, maar woonde altijd al in Oudwijk. Die fietsstraat was bizar. De fietsers bepaalden de snelheid. En als één daarvan even moest stoppen of een bus reed te langzaam, dan moest iedereen stoppen doordat er een hoog talud in het midden was opgesteld. Fietsers kwamen daardoor op stoepen terecht en de politie en de brandweer konden er niet meer langs.”

Nu wil de gemeente de straat opnieuw van een make-over voorzien, waarin de fiets wederom meer ruimte gaat krijgen. Dit is nodig omdat het aantal fietsers richting De Uithof die over de Burgemeester Reigerstraat de komende jaren blijft toenemen.