Veel reacties op hervormingsplannen Amsterdamsestraatweg

De gemeente laat in een vooruitblik weten dat het analyseren van de vele reacties meer tijd kost dan vooraf werd geschat. Pas in maart zullen de resultaten van de analyse bekend worden.

Zowel bij de speciaal daarvoor geplande bijeenkomsten met betrokkenen, als op de gemeentelijke website konden mensen hun mening over de plannen kwijt. In totaal zijn er 950 reacties gegeven op de voorgestelde ontwerpen van het gebied. Ook zijn er twee alternatieve ontwerpen door bewoners aangeleverd.

Uitvoering

De hervorming van de Amsterdamsestraatweg is in december 2016 al symbolisch van start gegaan door middel van de aanleg van een zebrapad. Dit jaar zal de uitvoering- gericht op het vergoten van de leefbaarheid en verbetering van het economisch klimaat van het gebied- pas écht van start gaan. De uitvoering is opgedeeld in drie delen: de openbare ruimte, vastgoed en veiligheid.

Verschillende openbare pleinen langs de Amsterdamsestraatweg zullen een transformatie doorgaan. Zo zullen het zogenoemde ‘Klein Neude’-plein en het Ludgerusplein in overleg met betrokkenen dit jaar al heringericht worden. De planvorming van het plein bij de Watertoren is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Watertoren zelf en de panden eromheen.

Vastgoed

Een belangrijk deel van de hervorming van de Amsterdamsestraatweg omtrent vastgoed, gaat over het tegengaan van leegstand. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van ondersteuning van startende ondernemers uit de omgeving met een zogeheten starterssubsidie. Ook zal de Wijk Ontwikkel Maatschappij Noordwest (WOM) dit jaar een deel van de panden aan de straat transformeren tot woningen en vervolgens verkopen of verhuren.

Om de veiligheid in het gebied te waarborgen, zijn eerder al maatregelen getroffen. Zo is in het middendeel van de Amsterdamsestraatweg bij ondernemers een collectieve sluitingstijd van toepassing. In 2017 wordt de effectiviteit van deze eerdere maatregelen geëvalueerd. Ook wordt dit jaar besloten of er een verlening van het gedoogverbod van coffeeshops in de straat zal plaatsvinden.