Kamervragen over lichtvervuiling The Sting

Afgelopen december berichtte DUIC over de gevelverlichting. De reclame-uiting van The Sting was zo fel, dat deze vanaf het Ledig Erf te zien was. Navraag bij de gemeente leerde dat winkels dit mogen doen als de beamer 50 centimeter achter het raam is geplaatst.

In de Kamervragen die vorige week zijn ingediend wil Smaling weten of het klopt dat het plaatsen dergelijke beamers inderdaad vergunningvrij is. De NRC Next concludeerde vanochtend al dat dit het geval is.

Smaling vindt dat deze uitingen een "grote impact hebben op de omgeving, zowel in de vorm van lichtoverlast, risico voor de verkeersveiligheid als aantasting van beschermde stadsgezichten". Het Kamerlid wil van de minister weten of deze maas in de wet te dichten is.

The Sting besloot overigens naar aanleiding van het bericht in december de ‘lichtshow‘ te dimmen.