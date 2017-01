Neudeflat aangewezen als gemeentelijk monument

De Utrechtse selectie van de nu beschermde gebouwen en objecten is samen met lokale erfgoedorganisaties gemaakt. Met deze aanwijzing als gemeentelijk monument wil het college een representatieve selectie van naoorlogse bouwkunst uit de periode 1940-1970 zichtbaar houden als onderdeel van de bouwgeschiedenis van de stad.

Neudeflat

Het meest bekende gebouw op de lijst is misschien wel de Neudeflat. De bekende architect Maaskant ontwierp in 1961 de slanke toren rondom een vliegervormig betonskelet. Volgens DUIC’s eigen monumentenkenner, Arjan den Boer, is het meer dan terecht dat dit gebouw op de lijst staat.

“De zeshoekige vorm en het gebruik van witte emaille- en aluminium platen om het beton weg te werken is hele bijzonder en kenmerkend voor die periode. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is er helemaal geen beton te zien op het gebouw. Het wordt nu een monument nadat het net flink is verbouwd. Anders hadden deze aanpassingen misschien helemaal niet gekund. Dus in zekere zin is het misschien wel te laat aangewezen als monument”, aldus Den Boer.

Samen met Bettina van Santen en Ronald Willemsen werkt Den Boer momenteel aan een boek over naoorlogse architectuur in Utrecht. Den Boer legt kort uit wat er zo bijzonder is aan deze periode. “De auto was in opkomst in die tijd. Er waren in Utrecht dan ook allerlei plannen voor brede wegen in en om de stad. Deze plannen zijn deels doorgegaan en voor een groot deel gelukkig ook niet. En misschien is het maar goed ook dat sommige van deze wegen wel zijn aangelegd. Daardoor is er wel ruimte gecreëerd in de stad. Anders was het allemaal heel krap geweest.”

Er mist volgens Den Boer niks op de lijst die is samengesteld door de gemeente. “Het is compleet als je het mij vraagt. Goede zaak dat deze gebouwen zijn aangemerkt als beschermd gemeentelijk monument. Het is goed om te laten zien hoe het ooit was.”

Andere gebouwen op de lijst

Op de lijst staan verder onder andere twee Rietveldhuizen in Rijnsweerd, de studentenflats aan de Van Liefland- en Willen van Schuylenburglaan in Tuindorp, het gebouw van de Concordia verzekeringsmaatschappij, Transitorium I op het Utrecht Science Park, een aantal appartementencomplexen in de Halve Maan en de brug over het Merwedekanaal in Oog in Al.

Voormalig hotel Smits op de Vredenburg en de oorlogsmonumenten aan de Ingen Houszstraat in Tuindorp, op het Domplein en het Prins Bernardpleinen de Demkabrug in Zuilen horen er ook bij.

Ook het verkeersplein ‘De Berekuil’ en een aantal herdenkingsmonumenten van de Tweede Wereldoorlog zijn als beschermd monument aangewezen.