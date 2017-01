Utrecht Centraal weer vrijgegeven na bommelding

Alle sporen op Utrecht CS worden daarom weer vrijgegeven. De politie ontruimde spoor 14 tot en met 21 na de bommelding. De politie laat weten dat er een man op een perron liep die zei dat hij een bom bij zich had. Ook stonden er bij hem in de buurt twee verdachte tassen. De politie sloot daarom meerdere perrons af uit voorzorg. De man kon vervolgens snel overmeesterd worden.

De melding kwam op het moment dat het al ontzettend druk was op Utrecht Centraal. Nog steeds is het er druk; reden is de stroomstoring bij energieleverancier Liander in de regio Amsterdam. Er rijden zeer beperkt treinen van en naar de hoofdstad en omgeving. NS meldt dat dat de nasleep van de stroomstoring voor de rest van de dag gevolgen heeft voor het treinverkeer in heel Nederland. NS adviseert treinreizigers richting Amsterdam, Utrecht, Schiphol of Lelystad de reis uit te stellen.

Gestrande reizigers

De storing en het verdachte pakketje bezorgde veel overlast voor reizigers. Zo kan Sander Wallet niet naar zijn werk: "Ik probeer naar mijn werk te gaan in Amsterdam. Ik ben al extra laat gekomen in verband met de treinstoring, ik was er pas om half tien. Maar alsnog heb ik nu ruim een halfuur moeten wachten. Toen ik aankwam, merkte ik de drukte op. De boel was hier helemaal afgesloten, best interessant", vertelt hij lachend. Hij is niet bang, maar hoopt vooral dat er binnenkort weer een trein gaat.

Ook reiziger Femke is gestrand: "Ik moet naar mijn werk in Driebergen. Ik sta nu iets meer dan een uur te wachten en heb héle koude tenen", zegt ze."In het begin was het heel onduidelijk wat er aan de hand was. Uiteindelijk kom je er via internet dan achter dat er een bommelding is, maar dat wordt verder niet verteld. Daar moet je zelf achter komen. Het is een beetje onrustig. Ik vind dat de informatieverstrekking niet goed is en veel beter zou kunnen. Aan de ene kant wordt er omgeroepen dat er een trein vertrekt, maar dan wordt er niet gezegd op welk perron of een perron wordt genoemd die net ontruimd is." Ze stond op één van de sporen die ontruimd was en moest heel gauw naar boven.

Reiziger Chloe Linford: "Ik ga naar school in Houten. Tenminste, dat probeer ik. Ik ben hier pas net. Ik zat in de trein vanuit Leiden, die hier buiten het station heel lang stil stond. Misschien stonden we er wel een uur. Ik vind het een beetje belachelijk, maar je kunt er niets aan doen."