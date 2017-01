Met de directeur op pad in de toekomstige bibliotheek aan de Neude

"Mensen denken vaak aan de hal als het over het postkantoor gaat, maar de ruimte buiten de hal is vijftien keer zo groot."

De tour begint buiten aan de kant van de Oudegracht. Hier gaat het transformatorhuisje gesloopt worden en komt er een grote aanbouw waarin ruimte komt voor winkels. Ook wordt aan deze kant de kelder uitgebouwd voor het nieuwe food-concept van Albert Heijn wat hier gaat komen.

Eenmaal binnen vertelt Van Vlimmeren dat de centrale hal geen vaste invulling krijgt. Hier moet de inrichting vooral 'flexibel' blijven. "Begin vorig jaar kwamen er tijdens de open dag ruim 3.000 Utrechters naar deze hal. Die dag werd me vooral op het hart gedrukt om 'met mijn poten' van de hal af te blijven. Dus hier willen we ook zo min mogelijk aan veranderen. Er is veel liefde voor dit pand in de stad."

Vanuit de hal kan men straks doorsteken naar de winkels aan de Oudegracht, een medialab en een horecazaak. Ook de oude directiekamer zit op de begane grond. Deze gaat verbouwd worden. Tot wat precies is nog niet duidelijk. "We zitten er aan te denken om hier de ‘Utrechtse Schrijverskamer’ van te maken", zegt Van Vlimmeren. "Dus van C.C.S. Crone en Ina Boudier tot hedendaagse Utrechtse schrijvers moeten hier dan komen te liggen."

Sloop sluiproutes

De eerste sloopwerkzaamheden zijn deze week van start gegaan. Er wordt al flink gestript in het pand. Dit kan allemaal doordat niet alles in het gebouw Rijksmonumentaal is. Alleen de hal, de directiekamer en de trapgaten moeten blijven zoals ze zijn. Dat betekent ook dat de vele kleine halletjes ('sluiproutes' volgens Van Vlimmeren) in het gebouw gaan wijken om er open ruimtes van te maken. Nu voelt het gebouw op de eerste en tweede verdieping nog aan als een groot doolhof. "De omloop rond de hal wordt heel belangrijk. Mensen moeten direct weten waar ze heen moeten", legt Van Vlimmeren uit.

De reden dat er nu al gesloopt wordt is om aannemers alvast een beeld te geven over wat er straks mogelijk is in het gebouw. Het gebouw wordt daarom al gestript om zo onder andere alvast de draagmuren te laten zien. Een vereiste voor de toekomstige aannemer is wel om de veiligheid te vergroten in het pand. Er zijn nu nog overal randen waarvan kinderen flink kunnen vallen.

De tweede verdieping wordt helemaal voor de bibliotheek. Vanaf de Neude tot de Oudegracht staan hier straks overal boeken. Op deze verdieping komt onder andere ook een kleine bioscoopzaal voor het vertonen van documentaires en literaire boekverfilmingen. Voor Van Vlimmeren mag het best wel een beetje leven in het gebouw. "Het mag hier best wel een beetje rumoerig en interactief zijn."

Op de zolder moet het wel stil zijn. Hier komen de studieplekken. De directeur noemt deze plek het 'Stadstudiehuis'. De zolder gaat flink onder handen genomen worden. Zo gaan er overal ramen ingebouwd worden. Er is ook nog teleurstellend nieuws van Van Vlimmeren. Een dakterras blijkt helaas niet mogelijk. "We hebben de mogelijkheden bekeken, maar het is niet mogelijk met alle installaties die nog op het dak moeten worden geplaatst."