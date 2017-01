NOS heeft spijt van bericht over spreekkoren FC Utrecht

Supporters van FC Utrecht zongen tijdens de wedstrijd tegen Sparta afgelopen zaterdag liedjes als ‘En wie niet springt is een jood’ en ‘Joden gaan eraan’. De NOS lichtte de spreekkoren vervolgens uit en beschuldigde de aanhang van anti-semitisme. De Utrecht aanhang werd hier vervolgens boos om. Deze liedjes worden in veel stadions gezongen en met joden wordt de aanhang van Ajax bedoeld.

De berichtgeving lag ook nog eens gevoelig omdat het in aanloop is naar de kraker tussen FC Utrecht en Ajax aankomende zondag. De wedstrijd is al beladen en heeft de laatste jaren een negatieve historie als het gaat om kwetsende spreekkoren.

De NOS spreekt nu van selectieve verontwaardiging van hun kant. “Wij hebben dit niet goed gedaan”, laat de redactie van NOS Sport weten. “De wedstrijd was laat, de uitzending liep al en er is onvoldoende over nagedacht, maar dat doet er allemaal niet toe. We hebben het te zwaar aangezet en we hebben de context weggelaten. We hadden die tekst niet moeten losknippen en letterlijk moeten nemen. En als je dit onderwerp aansnijdt moet je er bij vertellen dat de Utrecht-fans dezelfde geuzennaam gebruikten die vol trots door Ajax-supporters wordt gehanteerd. Dit was selectieve verontwaardiging van onze kant. Een misser.”