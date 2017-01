The Student Hotel is welkom in Utrecht

Nadat The Student Hotel afgelopen december bekendmaakte een vestiging te willen openen in het oude Rabobankgebouw bij Hoog Catharijne, ontstond er veel commotie. Verschillende Utrechtse partijen zoals Student & Starter, de PvdA en studentenbelangenbehartiger Vidius vrezen voor uitbuiting van studenten. Door middel van een raadsbrief en antwoorden op raadsvragen van Student & Starter reageert het college nu op die commotie.

De verschillende partijen zijn bang dat er te hoge huren gevraagd zullen worden. In The Student Hotel krijgen studenten namelijk geen huurovereenkomst aangeboden, maar een hotelovereenkomst. Op deze manier kan alle bestaande huurwetgeving worden omzeild.

Het college deelt deze zorgen niet. Integendeel: ze zien het hotel juist als een goede aanvulling op het bestaande aanbod voor reguliere huisvesting van studenten. “The Student Hotel voorziet in de behoefte van een groep studenten die bewust kiest voor een bepaald voorzieningenniveau”, zo schrijft het college.

Het huurbedrag in andere vestigingen van The Student Hotel ligt weliswaar met ongeveer 625 euro per maand relatief hoog, maar daarvoor krijg je wel meer dan alleen een kamer. Het genoemde bedrag is namelijk inclusief meubilair, schoonmaakkosten, een fiets, beveiliging en een 24-uursreceptie. Verder kan er gebruik gemaakt worden van verschillende openbare ruimtes en worden er ‘netwerkopportunities’ georganiseerd. Daar vertelde The Student hotel-directielid Frank Uffen eerder aan DUIC al meer over.

Internationale studenten

Het college denkt dat het hotel een goede tijdelijke huisvestingoplossing geeft voor (internationale) studenten. Daar is de Universiteit Utrecht het volgens hen mee eens; die vindt ook dat de komst van een studentenhotel hun internationale positie versterkt. Want door dit hotel is het straks makkelijker voor internationale studenten om een plekje te vinden in de stad.

Student & Starter stelde ook de volgende vraag aan het college: “The Student Hotel verhuurt 75% van de kamers aan internationale studenten. Deze kamers worden vaak verhuurd voor een periode langer dan zes maanden tot een jaar. Bent u het daarom met ons eens dat er wél sprake is van een huurovereenkomst?”

Het college reageert dat ze van mening is dat er bij The Student Hotel sprake is van een tijdelijk verblijf in een hotel. Omdat de verblijfsduur waarschijnlijk maar maximaal tien maanden zal mogen zijn -de duur van een semester- geldt huurbescherming en huurprijsbescherming niet.