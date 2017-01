FC Utrecht-supporters boos op NOS

In het bericht wordt onder andere gemeld dat de supporters onder andere ‘de Joden gaan eraan’ zongen in aanloop naar FC Utrecht-Ajax volgende week. Ook het liedje ‘En wie niet springt is een jood’ passeerde de revue. De berichtgeving ligt gevoelig doordat er twee jaar geleden geen Ajax-supporters naar Utrecht mochten komen, omdat burgemeester Jan van Zanen het niet veilig achtte. Ook hier lagen kwetsende spreekkoren richting Ajax aan ten grondslag.

FC Utrecht zelf distantieert zich van de spreekkoren en hoopt op een positief geluid volgende week van de supporters. Algemeen directeur Wilco van Schaik laat weten: “Helaas zijn wij geconfronteerd met leuzen aan het einde van de wedstrijd. Laat duidelijk zijn dat FC Utrecht zich nadrukkelijk distantieert van kwetsende teksten. Wij betreuren het ten zeerste dat mensen in de samenleving hierdoor gekwetst worden. Het werpt een schaduw vooruit naar aanstaande zondag, een wedstrijd waar we al weken mee bezig zijn. Het moet iedereen om de club heen met een FC Utrecht-hart duidelijk zijn dat de club onder het vergrootglas ligt en dat we ons geen misstap kunnen permitteren. Rivaliteit hoort bij voetbal, maar dan wel op een sportieve manier. Zowel op het veld als op de tribune.”

Ben ten Boden, de FC Utrecht-volger van DUIC, is niet te spreken over de NOS. “Deze liedjes worden al tientallen jaren gezongen in veel stadions in Nederland. Nooit is er een haan die er naar kraait. De NOS beseft niet (of eigenlijk wel?) dat men hier doelbewust olie op het vuur gooit in de aanloop naar de wedstrijd van aanstaande zondag, FC Utrecht – Ajax. Deze tendentieuze berichtgeving schaadt FC Utrecht enorm.”

Een FC Utrecht-supporter maakte een compilatie van ‘anti-Semitische’ spreekkoren van andere clubs die niet door de NOS zijn uitgezonden. Bij het filmpje, dat al bijna 8.000 keer is bekeken, staat: “Kleine compilatie van sfeerbeelden die niet door de NOS werden gezien als anti-semitisme, of waarover in ieder geval niet werd bericht. Vooral zo doorgaan NOS! Lekker objectief!”