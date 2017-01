Tekenaars maken meterslange tekening van binnenstad

'Het panorama van Utrecht' is een moderne versie van de gelijknamige tekening uit 1859, destijds gemaakt door Jan Bos.

De tekening, waarin de kleinste details zijn verwerkt, volgt de stadsbuitengracht rondom de binnenstad. De uiteinden sluiten op elkaar aan. Ook het panorama van 1859 is heel precies getekend. Wat nu enkel de binnenstad is, was toen echter de gehele stad.

In ruim anderhalve eeuw is er veel veranderd. Om dat verschil duidelijk te laten zien, worden de twee tekeningen boven elkaar vertoond. Deze zijn de komende maanden te zien in de tentoonstelling 'De getekende stad' van Het Utrecht Archief.

Daarna wordt de nieuwe versie opgenomen in de collectie van het archief en is de tekening nog te zien als 'leporello' in boekvorm op één lange strook gevouwen papier.