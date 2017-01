Russische Asia Komarova vindt Leidsche Rijn interessantste wijk van Utrecht

"Mijn mooiste herinnering aan mijn moederland is het buitenspelen. Als kind mocht dat altijd en overal. Het was de tijd van het communisme; niemand had bezittingen, dus was het veilig. Ik zie nu zelden kinderen op straat. Zonde."

Asia Komarova woont nu in wat volgens haar de interessantste wijk in Utrecht is: Leidsche Rijn. Een paar jaar geleden betrok ze een woon-en-werk-community voor kunstenaars: een gebouw met een grote, gemeenschappelijke hal, ateliers aan weerszijden en woningen erboven. In de gedeelde tuin worden ‘s zomers flink wat barbecues versleten.

"Community living is heerlijk, zo’n sociaal leefmodel zou gebruikelijker moeten zijn. Wonen doe je in Nederland individueel, zeker in deze steriele wijk. Toen ik in Leidsche Rijn kwam, was er geen buurtgevoel. Mensen wisten niet wie hun buren waren. Mijn werkpartner Txell en ik hebben een braakliggend stuk grond geclaimd en de buurt uitgenodigd een eigen moestuin te komen aanleggen. Er kwamen niet alleen blanke stellen uit de middenklasse met kindjes, maar ook gescheiden mensen, Marokkaanse en Chinese koppels, homo’s, lesbiënnes… alles ontmoette elkaar. Dat is het doel van mijn werk."

Asia zet sociaal-culturele projecten op in de openbare ruimte. Samen met vriendin Txell, architect van beroep. Ze zijn nu een plein in Leidsche Rijn aan het ontwerpen waar kinderen én volwassenen kunnen 'spelen'. Maar of ‘t er ook echt komt… Asia: "Je kunt altijd pas zeker weten dat je project doorgaat, als de bouw is begonnen." Financiële zekerheid geeft het kunstenaarsleven niet, dus werkt Asia ook als kok in Oproer, een veganistisch restaurant in Zuilen.

Wereldburger

Ook al is ze geboren in Rusland, Asia voelt zich niet Russisch. Op haar negende verhuisde ze met haar moeder naar Italië, omdat die met een Italiaan ging trouwen. Toen ze zeventien was, ging ze naar de designschool in Barcelona. Ze leerde Spaans en Catalaans. Portugees kan ze ook, sinds een jaar in een kunstenaarsresidentie in Rio. Asia: "Je begrijpt dat ik niet weet wat ik moet zeggen als je vraagt waar ik vandaan kom. Maar volgens mijn paspoort ben ik Russisch-Italiaans."

Txell heeft ze op de designschool ontmoet. "Die is daarna een master gaan doen in Amsterdam. Ik heb haar een paar keer opgezocht in Utrecht, waar ze woonde. Ik vond het hier fijn: rustig en comfortabel. In een stad als Barcelona word je gek als je vijf talen verstaat." Asia kwam in 2008 naar Nederland, ze deed Fine Arts op de Gerrit Rietveld Academie en woonde in een kraakpand in Hollandsche Rading, vlakbij Utrecht. "In het bos! Een mooie tijd. Toen kraken illegaal werd, kregen Txell en ik gelukkig de kans hier te komen wonen."

Stel Asia niet de vraag hoe ze de toekomst ziet, die vindt ze al net zo moeilijk als 'waar kom je vandaan?' "Weet ik niet hoor. Ook niet of ik in Utrecht blijf. Voorlopig waarschijnlijk wel, maar je moet me niet proberen vast te houden. Ik wil gaan en staan waar ik wil, wanneer ik wil. Net als vroeger, als kind in Rusland."