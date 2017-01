Gloria Estefans wereldhit ‘Conga’ is geboren in Utrecht

De Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst, die vooral in de jaren 80 en jaren 90 veel hits scoorde, was te gast bij het programma van Humberto om te praten over haar musical. Nederland is het eerste land na de Verenigde Staten waar de musical On Your Feet te zien zal zijn.

Tijdens het gesprek bij Humberto Tan vertelt Estefans over haar succes in Nederland met haar eerste Engelstalige hit Dr.Beat. Hoewel dit nummer in Amerika geen topnotering behaalde was dit in Nederland wel het geval.

Estefan kwam in de jaren ’80 voor een promotietour naar Utrecht en speelde in de discotheek Cartouch aan de Mariaplaats. In de 1995 namen Julia Harris, Broos Schntz en Henk Westbroek Cartouch over om er een Utrechts Rock Café te maken. Vandaag kennen we de plek als Stairway to Heaven.

Tijdens dit optreden in Utrecht merkte Estefan dat het publiek erg genoot van nummers met Cubaanse conga’s. “We moeten meer van dit soort nummers schrijven”, zei Estefan tegen haar drummer om 03.00 uur in de nacht na het optreden in Utrecht. “Toen werd het nummer Conga geboren, daar in Utrecht.”

Terug in Amerika moest alleen nog de wantrouwige platenmaatschappij overtuigd worden om het nummer uit te brengen. “We hebben er hard voor gevochten, het werd een wereldwijde hit.”