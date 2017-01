Een kijkje bij de Harry Potter-tentoonstelling in aanbouw

Dat ‘Harry Potter: The Exhibition’ naar Nederland komt, is volgens MOJO-persvoorlichter Angelique Kramer heel bijzonder. De concurrentie is moordend. “Er is maar één Harry Potter tentoonstelling ter wereld, terwijl het een wereldwijd fenomeen is. Er zijn daarom honderden landen die allemaal deze tentoonstelling naar hun willen halen”, vertelt ze. “We zijn er heel erg trots op dat het ons na jaren eindelijk gelukt is.”

Enkele weken terug schreef de organisatie vacatures uit voor de tentoonstelling. Belangrijkste vereiste hierbij was dat de sollicitant bereid was zich twee maanden in te leven in de Harry Potter wereld. Dat blijkt voor veel mensen nog altijd een droom. Honderden meldden zich aan. Vandaag mochten deze sollicitanten op gesprek komen.

De evenementenorganisator MOJO heeft ervoor gekozen de tentoonstelling, die geopend gaat worden door de acteurs Fred en George Wemel, in Utrecht te houden omdat het centraal ligt in het land. “Zowel openbaar vervoer, als de belangrijkste snelwegen liggen dichtbij. Ook heeft de tentoonstelling wel een link met deze mooie locatie; in Cinemec worden ook Harry Potter films vertoond. Daarnaast heeft de gemeente ons ook gewoon met open armen ontvangen, die is erg enthousiast.”

“Bij de tentoonstelling kunnen bezoekers door verschillende decors lopen uit de films en boeken. Zo staan er ‘Mandragoras’: de grote, vleesetende en gillende planten die de meeste mensen wel kennen uit de films. Ook worden mensen ingedeeld in groepen bij de ‘sorting head ceremony’ en kan er een potje ‘Quidditch’ -oftewel zwerkbal- gespeeld worden. “Het is echt een belevenis, je hebt het gevoel alsof je er onderdeel van uitmaakt als je er doorheen loopt”, vertelt Kramer. “Dit is ook een unieke kans; de tentoonstelling zal hierna niet meer naar Nederland komen.”

Extra activiteiten

De tentoonstelling is in wereldsteden zoals Chicago, Seattle, New York, Sydney, Tokio, Shanghai en Brussel al door vier miljoen mensen bezocht. In Utrecht blijft de tentoonstelling van februari tot eind juni staan. Kramer hoopt op een paar honderdduizend bezoekers. “Harry Potter is natuurlijk voor alle leeftijden; het bestaat al best wel lang. Ook vinden mannen én vrouwen het leuk. J.K Rowling heeft echt iets ontwikkeld, wat over allerlei schijven heengaat.”

Momenteel is MOJO aan het bekijken wat voor creatieve activiteiten ze nog meer in de stad kunnen houden omtrent Harry Potter. “Als het straks lente is en wat warmer, dan lijkt het mij wel heel erg leuk om een soort ‘Quidditch-tournament’ te doen. Ik weet alleen niet hoe we de vliegende bezems voor elkaar zouden krijgen”, vertelt Kramer lachend.

Sollicitatanten

Patrick Schoonderbeek (26) werkt bij Archeotalk in het Archeon en heeft ervaring met toneelspelen in musicals. “Ik wil deze baan graag omdat ik een echte Harry Potter fan ben; ik heb alle boeken en films gezien. Elke keer als er iets nieuws uitkomt, dan ga ik er naartoe. Zo ben ik ook naar de première van ‘Fantastic beasts’ geweest. Ik kan me gewoon echt in de Harry Potter-wereld verliezen. De magie, dat dat werkelijk kan in Harry Potter, vind ik heel gaaf. Voor de rest houd ik heel erg van babbelen. Bij mijn huidige baan doe ik dat al, maar vooral met kinderen en volwassenen. Het liefst zou ik ook nog met jongeren werken. Bij de tentoonstelling kan dat; er komen allemaal verschillende mensen op af. Dat ik mijn liefde en kennis met die mensen kan delen, lijkt me geweldig.”

Claudia van den Berg (22) studeert Media en Cultuur op de Erasmusuniversiteit. Ze volgde een speciale theaterklas op haar middelbare school. “Momenteel werk ik bij de Cinemec. Hier merk ik dat ik het heel erg leuk vind om in contact te zijn met mensen en ze te verwelkomen bij hun dagje uit. Bij Cinemec houden we ook altijd een praatje voordat de film begint. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Ik vond het geweldig mensen wat te vertellen over wat ze te zien zouden krijgen. Ik krijg er energie van mensen enthousiast te krijgen. Daarnaast ben ik fan van Harry Potter. Dat is wel laat gekomen; eerst kende ik de films helemaal niet. Toen de laatste twee films in de bioscoop kwamen, heb ik het ineens ontdekt. Ik houd wel van dat soort mysterieuze films. Het verhaal is gewoon heel meeslepend. Omdat ik vorig jaar ook bij de Harry Potter-tentoonstelling in Brussel was, weet ik wel een beetje hoe het in elkaar zit.”