Volgende week al schaatsen op eerste natuurijsbaan in Utrecht

Afgelopen maanden is de ijsbaan uitgegraven. Nu de winter zijn intrede heeft gedaan staan Van Vliet en zijn compagnon Paul Redeker in nauw contact met weerman Arie Verrips. "Hij heeft ons verteld dat er ongeveer tachtig procent kans is dat er volgende week geschaatst kan worden op de natuurijsbaan."

Dit in tegenstelling tot slootjes, singels en grachten. "Op een sloot schaatsen is dan nog te gevaarlijk. Met zo’n grote hoeveelheid water moet het echt wel even een paar nachtjes flink vriezen voordat je kunt schaatsen. Bij ons is dat niet het geval, omdat er maar een dun laagje water hoeft te bevriezen", legt Van Vliet uit. Toch durft hij niets met zekerheid te zeggen. "Niets is zo veranderlijk als het weer. 'Het weer heeft geen geheugen', zoals Arie het altijd zo mooi zegt."

Het is ook nog maar even afwachten of het water wel in het stukje uitgegraven grond blijft liggen. Omdat er pas recentelijk gegraven is, zit de grond nog los. "Dat kan er voor zorgen dat het water wegloopt. Dan moeten we weer opnieuw beginnen", vertelt Van Vliet. "Het is dus nog even spannend; we hopen dat de grond genoeg ingeklonken is." Vandaag wordt water van de nabijgelegen Marnedreef overgeplaatst naar de ijsbaan.

IJsclub Siberia

Van Vliet en Rederker hebben de natuurijsbaan in het leven geroepen vanuit hun 'IJsclub Siberia'. "We willen met deze sportclub laagdrempelige buitensport mogelijk maken voor iedereen in de wijk die er interesse in heeft. Als je geen schaatsen hebt, is dat geen probleem; er staat een bak met bijna honderd leenschaatsen naast de baan."

Van Vliet vindt het vooral belangrijk dat mensen het met elkaar gezellig hebben. "Heel veel schaatsclubs zijn topsportgericht, waar alles alleen maar om presteren gaat. Dat willen wij voorkomen. We vinden het gewoon belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben en hechten dan ook veel waarde aan de derde helft", vertelt hij lachend.

Biodiversiteit

De rest van het jaar- wanneer de ijsbaan niet in gebruik is- heeft de uitgraving toch nog z’n nut. "We hebben twee eilandjes gegraven, waar de kinderen de rest van het jaar op kunnen spelen", vertelt Van Vliet. Ook is het graven goed voor de biodiversiteit. "Normaal is gras zo dominant, dat andere planten geen kans krijgen. Omdat we het gras weg hebben gehaald, is die kans er nu wel."