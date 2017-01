Gemeente maakt geen afspraken met Primark en Hudson’s Bay

Dat laat de gemeente weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van ChristenUnie en Partij voor de Dieren. De gemeente verwijst liever naar het textielconvenant van minister Ploumen waarin afspraken zijn gemaakt tussen de overheid de kledingindustrie. De Primark en Hudson’s Bay hebben dit convenant echter niet ondertekend.

De twee kledingwinkels worden nadrukkelijk in verband gebracht met het pand aan de Rijnkade, waar voorheen de V&D in was gevestigd. Dit pand krijgt een grondige renovatie met een voorkant aan de toekomstig doorgetrokken Catharijnesingel.

Een andere vraag van de twee partijen gaat over de mogelijkheid om hier in de toekomst een textielcontainer te plaatsen om zo de consument bewust te maken van mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in kledingfabrieken. De gemeente laat weten dat dit niet zomaar kan. "Containers in het winkelgebied van de binnenstad zijn doorgaans niet mogelijk omdat de gemeentelijke voertuigen deze locaties in verband met de 'aslastbeperking' die daar geldt, niet kunnen bereiken. Daar waar dat kan onderzoeken wij uiteraard of dit mogelijk is."