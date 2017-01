Dit is er te doen met de kinderen dit weekend

Kinderfilms in ‘t Hoogt

Er zijn weer leuke jeugdfilms te zien in filmtheater ‘t Hoogt. Julius in Winterland (5+) is een mooie tekenfilm over een jongentje die vol spanning uitkijkt naar de komst van de kerstman. Maar als twee grote jongens hem plagen en beweren dat de Kerstman niet bestaat is Julius boos en verdrietig. Heeft iedereen dan gelogen? Dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Sepp, de wolvenvriend (6+) speelt zich af in de Zwitserse Alpen waar Sepp woont samen met zijn ouders en hun dieren. Hij beleeft daar een spannend avontuur…

Wanneer: zaterdag 14 januari

Waar: ‘t Hoogt, Utrecht

Meer info: website ‘t Hoogt

De grote Illusionist (8+)

De grote Illusionist van het Filiaal barst van de verhalen, smeuïge trucs, livemuziek en verbeeldingskracht. Het gaat over een assistente die al het werk doet maar nooit applaus krijgt, een kleine jongen die ervan droomt om een briljant goochelaar te worden en een konijn, dat telkens weer opduikt. De hoofdrol is weggelegd voor de magie zelf. Acteur Ramses Graus ging in de leer bij een echte magiër en ontving voor zijn rol de Gouden Krekel voor meest indrukwekkende podiumpresentatie.

Wanneer: zondag 15 januari

Waar: Stadsschouwburg, Utrecht

Meer info: website Stadsschouwburg

Onbekend land (8+)

Na een lange reis zet ze met een plof haar koffers op de ijzige bergtop. Het is hier wit en glibberig. Dit is haar nieuwe thuis, maar alles is hier anders: de geluiden en geuren, de seizoenen en zelfs de manier waarop iedereen zich voortbeweegt. Ondanks het verlangen naar haar oude huis, ontdekt ze langzaam hoe alles werkt in dit onbekende land. Oorkaan, Nordland Visual Theatre en Het Houten Huis nemen je mee in een wereld vol live muziek en verbazingwekkende beelden.

Wanneer: zondag 15 januari

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Meer info: website TivoliVredenburg

Kinderatelier de Getekende Stad

Aan de Utrechtse tekentafel in de tentoonstelling De Getekende Stad kunnen kinderen speciale tekenprogramma’s volgen. Ze kunnen aanschuiven bij een tekenles en ze komen meer te weten over de geschiedenis van een Utrechtse plek of de totstandkoming van een tekening. Iedereen tekent zijn of haar eigen Utrecht onder begeleiding van kunstenaars Erna Fliek en Margo de Jong.

Wanneer: zondag 15 januari

Waar: Utrechts Archief

Meer info: website Utrechts Archief

Nieuwjaarsduik: Culturele zondag

De Nieuwjaarsduik is de feestelijke start van het culturele kalenderjaar in Utrecht. Struin door de sfeervolle straten van Utrecht en geniet van de veelal gratis activiteiten. Op ruim 70 locaties zijn er optredens, workshops, lezingen, exposities en voorstellingen voor jong en oud. Leuke tips voor de kids heeft Bier en Appelsap al voor je op een rijtje gezet. Maar je kan ook naar bijvoorbeeld naar de Brede School ‘t Zand in Leidsche Rijn waar een knus binnenfestival georganiseerd wordt. Er is dus genoeg te beleven deze Culturele Zondag!

Wanneer: zondag 15 januari

Waar: Diverse locaties in Utrecht

Meer info: website Culturele Zondagen