Minder vertragingen Utrecht Centraal door spoorvernieuwing

Voorheen waren er op het drukste spoorknooppunt van Nederland meer vertragingen dan gemiddeld. Sterker nog: de zogeheten punctualiteit van Utrecht Centraal lag altijd onder het landelijke gemiddelde.

Sinds juni 2016 is dit beeld veranderd. Nadat de spoorvernieuwing grotendeels was afgerond ligt de punctualiteit rond of zelfs boven het gemiddelde. In 2015 was het percentage treinen dat op tijd reed landelijk 88,8 procent en die rond Utrecht 87,1 procent. Sinds juni 2016 ligt deze punctualiteit rond Utrecht iets boven het landelijk gemiddelde.

De spoorvernieuwing is nog niet helemaal af. Er wordt nog twee kilometer spoor tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn, inclusief een nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal aangelegd. Eind 2018 is het spoorknooppunt Utrecht helemaal klaar voor de toekomst.

Door de ontwarring van de sporen kunnen er nu 150 treinen per uur vertrekken vanaf Utrecht Centraal. Eerder waren dit er nog 100. Ook zijn er veel minder wissels op het station. Van de 190 wissels zijn er nu nog zestig over gebleven. Daarnaast kunnen treinen nu met hogere snelheid aankomen en vertrekken vanaf het station en doordat de treinen nu een vast aankomst- en vertrekspoor hebben, slaan problemen niet meer over op andere trajecten.