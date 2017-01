Universiteit Utrecht streeft naar groter aandeel vrouwelijke hoogleraren

Het aantal vrouwelijke hoogleraren is in 2016 met 0,9 procent gestegen. Dat is op zich niet heel bijzonder; de afgelopen tien jaar is dit aantal in Nederland ieder jaar gemiddeld met 0,8 procent gestegen. Hoe het kan dat deze stijging niet sneller gaat, begrijpt de Universiteit Utrecht echter niet. Volgens de UU is er de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor doorstroming van vrouwen naar de top.

Met dit tempo zal pas in 2054 het aantal vrouwelijke hoogleraren gelijk staan aan het aantal mannelijke hoogleraren. Dat vindt de Universiteit Utrecht te laat. Ze is dan ook druk bezig het aandeel vrouwelijke hoogleraren op hun universiteit te vergroten. Zo hebben ze facultaire diversiteitscommissies, maken ze werving- en selectieteksten genderneutraal en hebben ze recentelijk een universitaire ‘Task Force diversiteit’ in het leven geroepen. Momenteel zit de Universiteit Utrecht met 21 procent al boven het landelijke percentage van 18 procent vrouwelijke hoogleraren.

Minder vrouwen hogerop

Opvallend is hoe hoger je kijkt op de academische ladder in Nederland, hoe lager het aandeel is van vrouwen. Zo is 48,5 procent van de studenten vrouw, terwijl het percentage vrouwelijke universitaire hoofddocenten- één trede onder hoogleraren- 26,3 is.