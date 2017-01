Ook is de uitgebrande auto die vlak na de liquidatie werd gevonden van het merk Audi. Of er een verband is tussen de vondst van de auto en de schietpartij wordt nog onderzocht door de recherche.

Afgelopen nacht werden er meerdere schoten gelost aan de Faustdreef in Overvecht. Niet veel later werd er een lijk aangetroffen in de portiek van een flat in deze straat.