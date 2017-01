Rel om sollicitant bij Qbuzz die weigert handen te schudden

In april 2016 is de sollicitant door Qbuzz uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Vlak voor het sollicitatiegesprek werd het gesprek door Qbuzz afgezegd vanwege de mededeling van de sollicitant dat hij op basis van zijn geloofsovertuiging vrouwen geen hand geeft.

De sollicitant voelde zich hierdoor ongelijk behandeld op grond van zijn geloof. Volgens het vervoersbedrijf is het weigeren van een hand niet in overeenstemming met de gebruikelijke omgangsvormen met passagiers en collega’s. Volgens de man is het geven van een hand niet noodzakelijk om de functie van buschauffeur goed uit te oefenen.

In de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat Qbuzz ten aanzien van de sollicitant verboden onderscheid op grond van godsdienst maakt. Volgens het College heeft Qbuzz in deze zaak niet aangetoond dat het weigeren van een uitgestoken hand door een buschauffeur direct aanleiding is voor confronterende, onaangename, beledigende en/of onveilige situaties, waardoor geen goede dienstverlening meer mogelijk is.

Opnames

De Telegraaf meldt vandaag dat de sollicitant stiekem telefoonopnames heeft gemaakt van de telefoongesprekken tussen hem en Qbuzz.