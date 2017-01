Man doodgeschoten in Overvecht

Het incident vond plaats rond 01:45 uur afgelopen nacht in de portiek van een flat. De daders zijn nog altijd voortvluchtig. Toen de politie vannacht bij de flat aankwam, was het slachtoffer al overleden. Op dit moment ligt het lijk nog in de portiek en doet de politie onderzoek.

Er is even verderop, aan de Vulcanusdreef, een uitgebrande auto gevonden. Of de twee zaken met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht.

De bewoners moeten de flat via de trap verlaten en reageren geschrokken. “Ineens hoorden we schoten en waren er even later heel veel zwaailichten. Dat gebeurt wel vaker in Overvecht, maar niet hier in dit rustige buurtje van de wijk.”