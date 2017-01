Dit is er dit weekend te doen in de stad

Donderdag

Concert: Komodo

Het is tijd voor de eerste Stathe Sessie van 2017. Op het programma staat de nieuwe band Komodo, van de Utrechtse artiesten Tommy Ebben (Knalland) en Gino Bombrini (SKIP&DIE). Ze maken rock & roll, surf, sixties pop en Indiase psychedelica. De band heeft haar allereerste officiële optreden binnenkort tijdens Noorderslag, maar deze donderdag staan ze voor een unieke try-out in Stathe.

Vrijdag (en later)

Voorstelling: Flamenco Biënnale Nederland

Het beste van de flamenco zie je tijdens de zesde editie van de Flamenco Biënnale Nederland. Het festival reist ruim twee weken lang langs acht steden in het land. Hier onderzoekt een nieuwe lichting dansers, choreografen en musici de grenzen van de flamencokunst in spraakmakende voorstellingen waar traditie en experiment elkaar ontmoeten. In Utrecht zie je bijzondere voorstellingen in onder meer TivoliVredenburg en RASA.

Zaterdag

Concert: Nordic Delight

Hét platform voor nieuw Scandinavisch talent in Nederland, Nordic Delight, is toe aan haar negende editie. Op het podium in EKKO staan de IJslandse singer-songwriter Máni Orrason, de elektronische pop/r&b-groep CHINAH uit Denemarken en Quick Quick Obey, eveneens uit Denemarken, die melancholische dromerige indie-art-pop maken. Ook worden er korte films vertoond en is er een beperkt aantal combitickets beschikbaar inclusief diner.

Zaterdag en zondag

Concert: Zuilens Fanfare Corps & Waterproof Live

Benieuwd hoe een zwemmende trombone klinkt? Of een stel borrelende bugels? Afgelopen zomer maakten de muzikanten van het Zuilens Fanfare Corps filmopnamen in rivieren, plassen en vijvers uit de nabije omgeving. In ZIMIHC theater Zuilen worden dit weekend de beelden groots geprojecteerd, terwijl de fanfare er live een soundtrack bij speelt.

Zondag

Doen: Culturele Zondag – Nieuwjaarsduik

Voor een feestelijke start van het nieuwe jaar gooien de Utrechtse culturele instellingen en makers hun deuren open. Tijdens Culturele Zondag Nieuwjaarsduik kun je overal in de stad gratis optredens, workshops, lezingen, exposities en voorstellingen bijwonen. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor jonge talentvolle makers in Utrecht. Zo brengt creatieve broedplaats Vechtclub XL een aantal bijzondere muzikale samenwerkingsprojecten naar de Winkel van Sinkel en EKKO. Ook is er in deze editie extra aandacht voor het themajaar Mondriaan to Dutch Design: 100 jaar De Stijl.

Zondag

Concert: Avishai Cohen (t) Quartet & Mark Guiliana Jazz Quartet

Hij wordt ook wel de reïncarnatie van Miles Davis genoemd, de Israëlische trompettist Avishai Cohen (niet te verwarren met de gelijknamige bassist). Deze zondag staat hij samen met de Amerikaanse slagwerker Mark Guiliana in de Grote Zaal van TivoliVredenburg.