Een nieuwe Nieuwe Dikke Dries in Utrecht Oost

Nieuwe Dikke Dries Oost gaat de nieuwe zaak heten van ondernemer Jos de Winter. De zaak is gevestigd aan de Willem de Zwijgerstraat. Het concept komt overeen met dat van de zaak aan het Oudkerkhof maar er is met een sluitingstijd van twaalf uur geen nachtelijk vertier, dus geen dj’s.

Het café zal een kleine lunch- en borrelkaart krijgen. Wanneer Nieuwe Dikke Dries Oost precies open gaat, is nog niet bekend. "Er moet nog flink wat gebeuren. We hopen op vrijdag maar het kan ook best een paar dagen later worden", laat men weten.

Sinds 1975 is de Nieuwe Dikke Dries een begrip in de stad. Het café is voortgekomen uit de Oude Dikke Dries in Wijk C.