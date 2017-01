Bart Rutten wordt nieuwe artistiek directeur Centraal Museum

Op dit moment is Rutten hoofd collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam. Hij laat in een eerste reactie weten ernaar uit te kijken om in Utrecht aan de slag te gaan.

"De centrale ligging van het museum in het land en het ambitieuze culturele klimaat in Utrecht vormen een fantastische omstandigheid om in te werken. Ik wil me inzetten voor de beleving van kunst, vormgeving en cultuur, relevant voor bewoners van Utrecht en voor bezoekers van ver daarbuiten."

Wethouder Kees Diepeveen (cultuur) is tevreden met de aanstelling: "Zijn visie en ervaring op het gebied van moderne, hedendaagse en videokunst en zijn drang om dit toegankelijk te maken voor een breed publiek sluit goed aan bij de gedroomde verdere ontwikkeling van het Centraal Museum."

Tot slot laat ook Koen Perik, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centraal Museum, weten content te zijn met de aanstelling.

"In Bart Rutten hebben wij een uitstekende nieuwe artistiek directeur gevonden die in staat is de ambities van het Centraal Museum voor de komende jaren verder vorm te geven. Zijn kennis van de mondiale museumpraktijk evenals zijn passie voor de hedendaagse kunst en cultuur van Utrecht maken hem bijzonder geschikt om het Centraal Museum in een nationale en globale context te laten bloeien."