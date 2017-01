Utrechtse wijnbar VinVin is de beste van het land

De hele maand november kon iedereen in Nederland stemmen op zijn of haar favoriete wijnbar. In totaal werden er 5.300 stemmen uitgebracht. Eigenaar Julian Cleton staat met zijn zaak al sinds de eerste editie van de verkiezing in de top 10 maar is na al het harde werken nu dan eindelijk tot de nummer 1 gekozen.

De jury over VinVin: "Ieder jaar wordt de bar mooier en de ondernemer beter. De wijnkaart is geweldig en de sfeer is relaxed. Julian heeft een paar specials die hij serveert met de Coravin, zoals een St. Aubin en een Bourgueil, prachtige keuzes. De passie en bevlogenheid waarmee hij meer over de wijnen uitlegt maakt, samen met de heerlijke happen, dat je hier de hele wijnbeleving ervaart. Een topzaak!"