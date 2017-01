Nieuw Hoog Catharijne mooi of niet mooi? Utrechters komen er niet uit

1.350 stemmers vinden het gebouw mooi, terwijl 1.331 Utrechters het geen gezicht vinden. De overige 126 mensen die de poll hebben ingevuld, hadden geen mening over het zogeheten Poortgebouw.

Ook is er veel gereageerd. Voorstanders noemen het onder meer 'mooi', 'gedurfd' en 'adembenemend'. Ook zijn er ook kritische geluiden. Zo vinden sommigen dat het gebouw hoger had moeten zijn, zodat het er nog meer uitspringt. "Een ik wil wel maar ik durf niet gebouw. Heel erg zonde."

En: "Door de net-niet afmeting vind ik het ook juist net níet beeldbepalend, wat het misschien wel had moeten zijn. En erg jammer dat hiervoor de nieuw geopende singel weer overdekt is." Daarnaast is de kleur onderwerp van gesprek: "Het woord 'flets' is opnieuw uitgevonden."

Betrokken

Ook de omgeving wordt bij het gebouw betrokken. "Het had hoger gemoeten, nu is het wel opvallend, maar het wordt wat koddig en gedrongen. Zeker in verhouding tot de ouderwetse betonnen hoogbouw er vlak naast."

Jos Stelling, eigenaar van het Louis Hartloopercomplex en het Springhaver Theater, voegt daar tot slot aan toe: "Mooi of niet mooi? Hoe komt dat ding daar boven op de (terug-) beloofde groene singel? Een bevriende Fransman vroeg mij recent nog of Utrecht ook -net als Rotterdam- ooit gebombardeerd was. Ik vind het om heel veel redenen vreselijk en onbegrijpelijk. N.b. ik ben overigens een groot liefhebber van moderne en bijzondere architectuur die bijvoorbeeld de omgeving versterkt (of andersom) Hier is in dit geval geen sprake van. Integendeel. Hoe kan dit?"