Pornoacteur uit Utrechts hotel Badhu gezet

Een medewerker van Badhu herkende de pornoacteur direct toen hij ’s avonds aan de bar wat zat te drinken. “Ik wist natuurlijk niet of hij een film kwam opnemen of dat hij hier gewoon verbleef”, vertelt de medewerker. “Je wil iemand niet zomaar beschuldigen, dus ik vroeg hem wat hij hier kwam doen.” De acteur vertelde dat hij in het hotel wat sollicitaties en vergaderingen wilde houden. “Dat geloofde ik niet, dus ik schakelde mijn baas in.”

Toen Danny Knijff hoorde dat dat de pornoacteur verbleef in zijn hotel om een pornofilm op te nemen, ondernam hij direct actie: “Wij willen daar absoluut niet mee geassocieerd worden.” De pornoacteur verwees naar zijn opdrachtgever, Blue Donkey Media, in 2009 opgericht door onder andere de aandeelhouders van Kim Holland Producties. Het mediabedrijf verklaarde aan Knijff dat het niet tegen de regels is om er een pornofilm op te nemen, aangezien er in de voorwaarden van Badhu niet staat dat er geen pornofilm opgenomen mag worden.

Geen toestemming

Knijff vertelt dat er wel vaker films worden opgenomen in Badhu, maar dat de filmploeg daar vooraf altijd contact over opneemt met het hotel, zodat ze daar toestemming over kunnen geven. Op de website van Badhu is dan ook te lezen dat het verboden is om, zonder hun toestemming, foto,- en/of filmopnames te maken, anders dan voor privégebruik. In dit geval was er geen toestemming verleend, waardoor Knijff de pornoacteur vanochtend verzocht heeft zijn hotel te verlaten. “Je zit daar gewoon niet op te wachten. Misschien proberen ze het wel in meerdere hotels, daar moet je echt rekening mee houden als hoteleigenaar.” De pornoacteur wilde niet reageren op vragen van DUIC, evenals Blue Donkey Media.

De acteur gaf wel aan één nacht in Badhu te hebben geslapen en daarna verzocht is om het hotel te verlaten. Over de reden dat hij werd weggestuurd, wilde hij niks zeggen.