Man rijdt door na veroorzaken aanrijding Vleutenseweg

Rond 18.30 uur fietste een 20-jarige Utrechtse samen met een vriendin over de Vleutenseweg in de richting van de Thomas A. Kempisweg. Ter hoogte van de Javastraat staken ze de Vleutenseweg over. Op het moment dat de Utrechtse het fietspad bij de wijk Nieuw Engeland overstak werd zij aangereden door een scooter die van links kwam. De jongevrouw werd als het ware gelanceerd en kwam enkele meters verder op straat terecht.

De scooterbestuurder kwam ook ten val. Hij stond nog op, liep naar het slachtoffer toe om te kijken hoe het met haar ging. Vervolgens stapte hij op zijn scooter en reed weg in de richting van de Bosboom Toussaintstraat. Het slachtoffer werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat zij onder andere meerdere breuken in haar gezicht heeft.

Kenmerken

De scooterbestuurder zou een jongen zijn met een lichtgetint uiterlijk, rond de 18 jaar oud met een tenger postuur. Hij droeg een zwarte korte jas en had handschoenen aan. De scooter zou donker van kleur zijn, geen kentekenplaat hebben en de uitlaat zou door de aanrijding beschadigd zijn.