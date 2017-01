Braakliggende Vlampijpzone krijgt nieuwe bestemming: ‘Het Hof van Cartesius’

Aan de rand van het hof komen werkpaviljoens, die een groene openbare binnentuin omringen. In deze binnentuin komen horecagelegenheden met een terras. Ook is er de mogelijkheid om te tuinieren en voor de kinderen zijn er voorzieningen om te spelen. Het idee is dat bezoekers uit de buurt de werkpaviljoens makkelijk kunnen inlopen, om zo kennis te maken met het werk van de creatieve ondernemers.

Initiatiefnemers zijn Charlotte Ernst (stedenbouwkundig ontwerper) en Gerwin de Vries (LINT Landscape Architecture). In 2014 vroeg de Gemeente Utrecht creatieve ondernemers een plan voor herbestemming van de Vlampijpzone in te dienen.

Het plan van Ernst en De Vries, waarin duurzaamheid centraal staat, werd uitgekozen. “De basis van werkruimtes wordt gevormd door creatieve ondernemers en startups die geloven in duurzaam ondernemen. Ondernemers maken producten van hergebruikte materialen en afvalstromen. We bouwen onze werkruimtes circulair en geven ruimte aan groen in de stad. Zo kan iedereen zien en leren hoe materialen een nieuw tweede leven kunnen krijgen. Hiermee dragen we Het Hof bij aan de ambitie van Utrecht als Gezonde, Circulaire stad”, aldus Ernst.

Om de openbare binnentuin in te kunnen richten, is er een crowdfundingsactie op touw gezet. Iedereen kan investeren of doneren door bijvoorbeeld een werkplek te huren, een moestuinbak af te nemen of een workshop te boeken.