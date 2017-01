Stichting Tivoli naar de rechter om kritisch rapport Rekenkamer

In November 2015 was De Rekenkamer bijzonder kritisch op het uitgevoerde beleid rond de opstart van TivolilVredenburg. “De consequenties van een groot en duur Muziekpaleis zijn onderschat en de gemeente loopt financiële risico’s”, was destijds één van de conclusies.

De stichting wil nu weten hoe De Rekenkamer precies tot deze conclusies is gekomen. In het AD/UN laat oud-Tivoli bestuurder Barry de Vos weten: “De onderzoekers schrijven dat de stichting zich amper bemoeide met de bouw, maar ook dat is onjuist. Daarbij zijn wij als oprichtingsbestuur niet gehoord door de rekenkamer. Er worden allerlei dingen beweerd, maar ze maken niet duidelijk hoe ze eraan komen.”