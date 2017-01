In Utrecht was het aandeel horeca in 2007 nog 28,6 procent. Tien jaar later is dit opgelopen tot 35,5 procent. Het percentage winkels daarentegen is flink gedaald van 55,7 procent in 2007 tot 48, 1 procent tegenwoordig.

Ter vergelijking: In Amsterdam is het horecapercentage gestegen van 43,3 procent naar 44,4 procent. In Rotterdam is de stijging van 27,9 procent naar 32,3 procent en in Den Haag is 28,3 procent naar 34,6 procent.