Verbouwing Domplein van start: ‘2000 jaar geschiedenis zichtbaar maken’

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de herinrichting van het Domplein mogelijk te maken. Dat ging niet zomaar; Geldof vertelt dat het college hier hard voor heeft gewerkt. Het geld is geleend vanuit de afdeling onderhoud. “Over het algemeen moet dit geld besteed worden aan plekken die écht versleten en verwaarloosd zijn. Bij het Domplein is dit natuurlijk niet het geval. Toch is het plein wel degelijk aan een opknapbeurt toe.”

Dat komt doordat Utrecht steeds meer bezoekers trekt. “Jaarlijks trekt onze stad zo’n vier miljoen bezoekers aan. Een groot deel hiervan komt naar Utrecht voor de Domtoren, de Domkerk en het Domplein. Die krijgen ook ieder jaar meer bezoekers. Het past, om bij zulke iconen, een plein te maken met allure.”

Markeringen

Na de herinrichting zal de historie van het Domplein sterk vertegenwoordigd zijn. Geldof: “Het Domplein heeft een belangrijke historische waarde; het is al 2000 jaar het centrum van Utrecht.” De vloer van het plein zal straks bedekt zijn met markeringen op plekken waar ooit gebouwen hebben gestaan; zoals een markering van de plek waar vroeger het Romeinse fort stond en de plek waar voorheen de Sint-Salvatorkerk stond.

“Het contrast tussen de roodbruine kerkvloer en de geelgrijze vloer van het Romeinse fort wordt aangegeven door klinkers. We presenteren niet alleen de Romeinse tijd, maar ook de middeleeuwse tijd”, licht Geldof toe.

Ontstaan van een plein

Gemeentearchivaris Kai van Vliet was ook aanwezig om te vertellen over de geschiedenis van het Domplein. “Zoals alom bekend is, stond op de plek waar nu het Domplein is 2000 jaar geleden een Romeinse nederzetting. Later, nadat de Romeinen waren vertrokken, vestigde bisschop Willibrord zich in Utrecht en bouwde hij er een aantal kerken”, vertelt hij. Zo bouwde hij de Domkerk en de Sint-Salvatorkerk.

“Maar destijds bestond er nog geen plein. Pas toen in 1587 door de reformatie de Sint-Salvatorkerk werd gesloopt, ontstond er voor het eerst iets wat weg had van een plein”, verheldert Van Vliet. Een echte duidelijke functie, had het echter nog niet.

Puin van de Dom

In 1674 raasde er een stevige storm over Utrecht, waardoor een deel van de Domkerk instortte. “De puinhoop die dit achterliet, is nog lang blijven liggen”, vertelt Van Vliet. “Dit komt omdat er een kerkhof onder lag, daar ging je niet zomaar graven. Pas in de 19e eeuw werd het normaal om de doden niet meer in kerken te begraven, maar in de algemene begraafplaats aan de Gansstraat. Deze bestaat nu nog. Toen de lichamen in diezelfde tijd werden verplaatst, kon het puin weg worden gehaald en ontstond er nog meer ruimte voor een plein.”

Het Domplein zoals we dat nu kennen, heeft zich stap voor stap gevormd. “Dat is nooit zo bedacht, maar organisch gegroeid door allerlei gebeurtenissen. Zoals het slopen van de Sint-Salvatorkerk en het instorten van een deel van de Domkerk”, besluit Van Vliet.

In november moet de herinrichting af zijn.