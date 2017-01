Ontevreden machinisten en conducteurs protesteren in Utrecht

Machinisten en conducteur van het collectief AMK (Amsterdams Machinisten Kollectief) worden opgeroepen om zich met z’n allen te verzamelen bij het hoofdkantoor in Utrecht. ‘De mondfluit en het gele vest graag meenemen’, aldus het Facebookbericht. Overigens zijn alle machinisten en conducteurs uit Nederland welkom de actie te steunen.

Wat de actie voor de treinreizigers betekent, is moeilijk te zeggen. “Het is voor ons nog volstrekt onbekend of machinisten en conducteurs van hun trein afstappen om naar het overleg te gaan”, aldus een AMK-woordvoerder tegen RTV Utrecht. Hij zegt dat wanneer er drie of meer machinisten besluiten hun trein in Utrecht stil te zetten en uit te stappen voor het werkoverleg, dat al grote gevolgen kan hebben voor het treinverkeer in heel Nederland.

Frustratie

Het AMK mist een integrale benadering binnen de NS. “Een bedrijf leiden is topsport. We missen in de lagere leiding de topsporters. Steeds meer medewerkers hebben het gevoel een vreemde te zijn in hun eigen bedrijf.” De NS-medewerkers ervaren veel last van de nieuwe dienstregeling. “Was het vroeger behapbare veranderingen, nu is het een constante kakofonie van veranderingen die je nauwelijks bij kunt houden. Als je het meldt bij je teammanager heeft deze geen tijd voor je, begrijpt je niet of wil je niet begrijpen.”